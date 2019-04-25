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Опытный защитник Коробов не сыграет на чемпионате мира

26.04.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

30-летний защитник Дмитрий Коробов не поможет сборной Беларуси на чемпионате мира в Нур-Султане.

«Актуальное состояние здоровья Дмитрия не позволяет ему выступить на важном турнире в полную силу. Сегодня вечером Коробов вернется в Беларусь», – говорится в сообщении ФХБ.

Таким образом список из 28 прибывших в Нур-Султан игроков нашей сборной сократится на единицу. А до окончания недели – еще на четыре.

Учитывая, что формула «20 (полевых) + 2 (вратаря)» на чемпионатах мира в дивизионе 1 допускает перезаявку одного голкипера, почти наверняка все представители трио Мильчаков – Трус – Осипков останутся в Казахстане до финиша турнира. А значит штабу Андрея Сидоренко в ближайшее время надлежит определить четверку «лишних» полевых.

 
 
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30-летний защитник Дмитрий Коробов не поможет сборной Беларуси на чемпионате мира в Нур-Султане.
 
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