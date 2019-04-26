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Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом, у Мане – 20
26.04.2019 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в рамках 36-го тура чемпионата Англии.
Полузащитник хозяев Садьо Мане и форвард Мохамед Салах сделали по дублю.
Таким образом, Салах с 21 голами возглавляет гонку бомбардиров АПЛ. У Мане 20 мячей, у Серхио Агуэро («Ман Сити») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал») – по 19.
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«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в рамках 36-го тура чемпионата Англии.
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