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Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом, у Мане – 20

26.04.2019 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в рамках 36-го тура чемпионата Англии. 

Полузащитник хозяев Садьо Мане и форвард Мохамед Салах сделали по дублю.

Таким образом, Салах с 21 голами возглавляет гонку бомбардиров АПЛ. У Мане 20 мячей, у Серхио Агуэро («Ман Сити») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал») – по 19.

 
 
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«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в рамках 36-го тура чемпионата Англии.
 
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