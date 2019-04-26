|
Игорь Ковалевич: «Подлипский все время говорит: «Перестаньте мучаться». Поэтому на какие-то моменты мы можем ответить только результатом»
26.04.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о том, кого имел ввиду, когда говорил о недоброжелателях.
– На прошлой пресс-конференции вы эмоционально высказались по поводу Солодовникова. Что произошло?
– Солодовников все уже рассказал, читайте матчасть. Могу только повторить: нет никаких проблем. Есть такой хороший председатель клуба «Нафтан» – Леонид Подлипский. Так он все время говорит: «Перестаньте мучаться, не мучайтесь. Чего вы мучаетесь?». Поэтому мы можем на какие-то моменты ответить только результатом. А так в клубе все хорошо готовимся к матчу с «Торпедо», – сказал Ковалевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Ковалевич: «Подлипский все время говорит: «Перестаньте мучаться». Поэтому на какие-то моменты мы можем ответить только результатом»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о том, кого имел ввиду, когда говорил о недоброжелателях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)