﻿ Игорь Ковалевич: «Подлипский все время говорит: «Перестаньте мучаться». Поэтому на какие-то моменты мы можем ответить только результатом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Ковалевич: «Подлипский все время говорит: «Перестаньте мучаться». Поэтому на какие-то моменты мы можем ответить только результатом»

26.04.2019 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о том, кого имел ввиду, когда говорил о недоброжелателях.

– На прошлой пресс-конференции вы эмоционально высказались по поводу Солодовникова. Что произошло?

– Солодовников все уже рассказал, читайте матчасть. Могу только повторить: нет никаких проблем. Есть такой хороший председатель клуба «Нафтан» – Леонид Подлипский. Так он все время говорит: «Перестаньте мучаться, не мучайтесь. Чего вы мучаетесь?». Поэтому мы можем на какие-то моменты ответить только результатом. А так в клубе все хорошо готовимся к матчу с «Торпедо», – сказал Ковалевич.

Игорь Ковалевич: «Шелудивым псам, которые подняли лица, хочу передать привет – у нас в команде все хорошо»

Солодовников о словах Ковалевича: «Ничего не произошло, рабочие моменты»

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о том, кого имел ввиду, когда говорил о недоброжелателях.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Опытный защитник Коробов не сыграет на чемпионате мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика