Игорь Ковалевич: «Подлипский все время говорит: «Перестаньте мучаться». Поэтому на какие-то моменты мы можем ответить только результатом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич после победы над минским «Динамо» (1:0) рассказал о том, кого имел ввиду, когда говорил о недоброжелателях.

– На прошлой пресс-конференции вы эмоционально высказались по поводу Солодовникова. Что произошло?

– Солодовников все уже рассказал, читайте матчасть. Могу только повторить: нет никаких проблем. Есть такой хороший председатель клуба «Нафтан» – Леонид Подлипский. Так он все время говорит: «Перестаньте мучаться, не мучайтесь. Чего вы мучаетесь?». Поэтому мы можем на какие-то моменты ответить только результатом. А так в клубе все хорошо готовимся к матчу с «Торпедо», – сказал Ковалевич.

Игорь Ковалевич: «Шелудивым псам, которые подняли лица, хочу передать привет – у нас в команде все хорошо»

Солодовников о словах Ковалевича: «Ничего не произошло, рабочие моменты»