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Выставка в Минске познакомит с традициями европейского фехтования

26.04.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Выставка «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса» позволит гостям и жителям Минска познакомиться с традициями европейского фехтования. Это отметил сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию выставки в Художественной галерее Михаила Савицкого, коллекционер, основатель Итальянской ассоциации мастеров по оружию (AIMA), почетный консул Беларуси в Брешии (Италия) Роберто Готти, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка в Минске познакомит с традициями европейского фехтования

«Все мы любим и изучаем историю. Выставка исторического фехтования в Минске позволит большому количеству зрителей прикоснуться к артефактам: предметам вооружения, рукописным и старопечатным книгам, произведениям живописи и графики XV-XХ веков, это хорошая площадка для популяризации данного вида спорта и истории. Огромную помощь в организации нам оказал фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года», — сказал Роберто Готти.

Заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов отметил уникальность данной выставки. «Я думаю, выставка будет пользоваться большой популярностью у зрителей. Мы провели огромную работу, чтобы гости и жители Беларуси смогли прикоснуться к этой истории», — добавил он.

Выставка в Художественной галерее Михаила Савицкого будет работать до 15 сентября 2019 года.

Показательные выступления по историческому фехтованию входят в культурную программу II Европейских игр, они пройдут 22-23 июня в Верхнем городе.

Источник: БелТА

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Выставка «Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса» позволит гостям и жителям Минска познакомиться с традициями европейского...
 
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