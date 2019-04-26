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Кубок Стэнли. «Айлендерс» принимают «Каролину», «Сан-Хосе» играет с «Колорадо»
27.04.2019 02:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
Первые матчи
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Первые матчи Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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