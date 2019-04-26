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Кубок Стэнли. «Айлендерс» принимают «Каролину», «Сан-Хосе» играет с «Колорадо»

27.04.2019 02:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Первые матчи

Айлендерс – Каролина 0:1 (0:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
27 апреля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 64 Дж.Стаал (Пеши, Нидеррайтер)

Счет в серии: 0-0

Сан-Хосе – Колорадо 1:1 (1 период)
Дата проведения
27 апреля, 05.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Бурк (Джост, Макар)
1:1 – 14 Нюквист (Кутюр, Бернс)

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Первые матчи Счет в серии: 0-0 Счет в серии: 0-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
 
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