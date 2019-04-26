Бага про уход Родионова: «То, что происходило, конфликтом не назову, при жизни Анатолия Капского такие разговоры были трижды на день»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал слухи, касающиеся ухода из клуба спортивного директора Виталия Родионова.

– После ухода Виталия Родионова из клуба муссировались слухи о том, что он покинул БАТЭ из-за конфликта с тренерским штабом по трансферным вопросам. Прокомментируете?

– Честно говоря, слухи должны быть слухами – летать и сотрясать воздух. Должен сказать так: естественно, когда ты что-то смотришь, обсуждаешь – у каждого свое мнение. Хочешь или нет – будет столкновение мнений и интересов. То, что происходило, конфликтом не назову. При жизни Анатолия Анатольевича такие разговоры были по три раза в день. Они только подхлестывали к работе. Вот и все.

Не может быть такого, что одного посмотрели все всемером – и он сразу приехал. Могло быть так. Могло быть иначе. Это нормальный творческий и рабочий процесс.

Ули Хенесс [президент «Баварии»] в интервью говорил, что Салихамиджич [спортивный директор мюнхенского клуба] справляется, а парень, работавший до него, – нет. И что, теперь говорить, что у кого-то там был конфликт? Просто один человек видит свое, другой – свое.

Это не конфликт, а рабочий разговор. С Анатольевичем семь раз в день такие беседы были! А то и все десять. А в конце их – ударили по рукам, обнялись, поцеловались. И пошли дальше.

– С Виталием поддерживаете контакт?

– Конечно. Жизнь продолжается. Это такая штука – сегодня здесь, завтра там. Видим же, что происходит вокруг. Никаких проблем. Наша задача идти вперед в память о Капском, традициях и задачах БАТЭ, – сказал Бага.