ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бага про уход Родионова: «То, что происходило, конфликтом не назову, при жизни Анатолия Капского такие разговоры были трижды на день»

27.04.2019 00:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал слухи, касающиеся ухода из клуба спортивного директора Виталия Родионова.

– После ухода Виталия Родионова из клуба муссировались слухи о том, что он покинул БАТЭ из-за конфликта с тренерским штабом по трансферным вопросам. Прокомментируете?

– Честно говоря, слухи должны быть слухами – летать и сотрясать воздух. Должен сказать так: естественно, когда ты что-то смотришь, обсуждаешь – у каждого свое мнение. Хочешь или нет – будет столкновение мнений и интересов. То, что происходило, конфликтом не назову. При жизни Анатолия Анатольевича такие разговоры были по три раза в день. Они только подхлестывали к работе. Вот и все.

Не может быть такого, что одного посмотрели все всемером – и он сразу приехал. Могло быть так. Могло быть иначе. Это нормальный творческий и рабочий процесс.

Ули Хенесс [президент «Баварии»] в интервью говорил, что Салихамиджич [спортивный директор мюнхенского клуба] справляется, а парень, работавший до него, – нет. И что, теперь говорить, что у кого-то там был конфликт? Просто один человек видит свое, другой – свое.

Это не конфликт, а рабочий разговор. С Анатольевичем семь раз в день такие беседы были! А то и все десять. А в конце их – ударили по рукам, обнялись, поцеловались. И пошли дальше.

– С Виталием поддерживаете контакт?

– Конечно. Жизнь продолжается. Это такая штука – сегодня здесь, завтра там. Видим же, что происходит вокруг. Никаких проблем. Наша задача идти вперед в память о Капском, традициях и задачах БАТЭ, – сказал Бага.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал слухи, касающиеся ухода из клуба спортивного директора Виталия Родионова.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом, у Мане – 20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика