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Виталий Дьяков: «Никаких перепалок и деления на группировки в «Динамо» нет. У нас все нормально»
27.04.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
«Не хотелось бы выносить сор из избы. Ни к кому из нас нет никаких вопросов, пожали руки и забыли эту историю. Двигаемся дальше, поэтому все нормально. До вечера пятницы у всех было отличное настроение, а в команде хорошая атмосфера.
Сейчас, понятно, все расстроены поражением, но никаких перепалок и деления на группировки в «Динамо» нет. У нас все нормально. Сейчас главное хорошо подготовиться к кубковой игре с «Витебском». Нужно как можно скорее забыть результат матча с
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Защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об атмосфере в команде.
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