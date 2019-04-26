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Виталий Дьяков: «Никаких перепалок и деления на группировки в «Динамо» нет. У нас все нормально»

27.04.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об атмосфере в команде.

«Не хотелось бы выносить сор из избы. Ни к кому из нас нет никаких вопросов, пожали руки и забыли эту историю. Двигаемся дальше, поэтому все нормально. До вечера пятницы у всех было отличное настроение, а в команде хорошая атмосфера.

Сейчас, понятно, все расстроены поражением, но никаких перепалок и деления на группировки в «Динамо» нет. У нас все нормально. Сейчас главное хорошо подготовиться к кубковой игре с «Витебском». Нужно как можно скорее забыть результат матча с «Неманом» и двигаться дальше», – сказал Дьяков.

«Расстроились бы ничьей, а тут поражение. Все ужасно!» «Динамо» показало лучший футбол в сезоне – и проиграло

Минский динамовец распустил руки со своим же – нормально ли это?

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об атмосфере в команде.
 
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