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Николай Ходасевич: «Глубина состава у Сергея Ташуева, пожалуй, на данный момент лучшая в лиге»
27.04.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил старт «Шахтера» в чемпионате Беларуси, сообщает
«Год назад «Шахтер» на стартовом отрезке дистанции потерял все – это не было неожиданностью. Командой руководил поляк Марек Зуб, который грандиозно завалил финиш предыдущего чемпионата, но его почему-то оставили в клубе. Сегодня «Шахтер» – единоличный лидер первенства после четырех туров, фаворит Кубка страны. Кто-то удивлен? Россиянин Сергей Ташуев в минувшем сезоне за короткий отрезок времени сумел поставить «горнякам» игру и шел едва ли не по чемпионскому графику, добравшись в итоге до серебряных медалей. Спокойная и плодотворная работа в межсезонье намекала, что Солигорск как минимум не стал слабее.
Зимние потери оказались минимальными. Сильно жалели лишь о переходе
Глубина состава у Сергея Ташуева, пожалуй, на данный момент лучшая в лиге. Любопытно, что тренер пока не прибегает к активной кадровой ротации даже с учетом плотного графика матчей. Или россиянин тем самым обнажает свой консервативный подход в работе, или мыслит стратегически – на весеннем отрезке крайне важен результат. Все соперники предельно мотивированы, наши газоны пока не лучшего качества, значит, необходимо этот этап пройти в сыгранных сочетаниях и без экспериментов. Лучший старт «горняков» в чемпионате за всю историю лишь подчеркивает эффективность выбранного курса.
Все так идеально? Нет. Об уходе гренадера Лаптева жалели не зря. Думается, пока главная проблема солигорской команды – поиск оптимальной атакующей игры. Дарко Бодул вызывал живой интерес у публики как нападающий с большим талантом, пройденной школой «Аякса», давним вниманием к своей персоне со стороны «Баварии» и «Тоттенхэма», но в белорусских реалиях у 30-летнего хорвата пока лишь два забитых мяча. «Горняки» практически во всех поединках действуют с позиции силы, им не хватает в штрафной площади фактурного исполнителя, чтобы продавливать оборону соперника и завершать фланговые атаки. Без сомнений, Януш максимально готов физически, но вряд ли способен вытащить весь сезон в силу возраста, а вот роль джокера Николаю пока подходит идеально», – сказал Ходасевич.
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Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил старт «Шахтера» в чемпионате Беларуси, сообщает «СБ».
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