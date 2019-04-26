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Николай Ходасевич: «Глубина состава у Сергея Ташуева, пожалуй, на данный момент лучшая в лиге»

27.04.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил старт «Шахтера» в чемпионате Беларуси, сообщает «СБ».

«Год назад «Шахтер» на стартовом отрезке дистанции потерял все – это не было неожиданностью. Командой руководил поляк Марек Зуб, который грандиозно завалил финиш предыдущего чемпионата, но его почему-то оставили в клубе. Сегодня «Шахтер» – единоличный лидер первенства после четырех туров, фаворит Кубка страны. Кто-то удивлен? Россиянин Сергей Ташуев в минувшем сезоне за короткий отрезок времени сумел поставить «горнякам» игру и шел едва ли не по чемпионскому графику, добравшись в итоге до серебряных медалей. Спокойная и плодотворная работа в межсезонье намекала, что Солигорск как минимум не стал слабее.

Зимние потери оказались минимальными. Сильно жалели лишь о переходе Дениса Лаптева в брестское «Динамо». Зато комплектовались от души: Бодулом, Янушем, Хващинским и Вишняковым закрывали позицию нападающего, Прийма и Антич добавились в оборону, в середину поля выписали Володько, Игнатенко и Татаркова. Однако парадокс в том, что четыре виктории одержаны «старой гвардией» с минимальной ротацией обоймы. Из новичков сразу сумел себя зарекомендовать лишь креативный крайний защитник Никола Антич, из знакомых и условных новобранцев выстрелил вернувшийся из гродненской ссылки ветеран Николай Януш.

Глубина состава у Сергея Ташуева, пожалуй, на данный момент лучшая в лиге. Любопытно, что тренер пока не прибегает к активной кадровой ротации даже с учетом плотного графика матчей. Или россиянин тем самым обнажает свой консервативный подход в работе, или мыслит стратегически – на весеннем отрезке крайне важен результат. Все соперники предельно мотивированы, наши газоны пока не лучшего качества, значит, необходимо этот этап пройти в сыгранных сочетаниях и без экспериментов. Лучший старт «горняков» в чемпионате за всю историю лишь подчеркивает эффективность выбранного курса.

Все так идеально? Нет. Об уходе гренадера Лаптева жалели не зря. Думается, пока главная проблема солигорской команды – поиск оптимальной атакующей игры. Дарко Бодул вызывал живой интерес у публики как нападающий с большим талантом, пройденной школой «Аякса», давним вниманием к своей персоне со стороны «Баварии» и «Тоттенхэма», но в белорусских реалиях у 30-летнего хорвата пока лишь два забитых мяча. «Горняки» практически во всех поединках действуют с позиции силы, им не хватает в штрафной площади фактурного исполнителя, чтобы продавливать оборону соперника и завершать фланговые атаки. Без сомнений, Януш максимально готов физически, но вряд ли способен вытащить весь сезон в силу возраста, а вот роль джокера Николаю пока подходит идеально», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил старт «Шахтера» в чемпионате Беларуси, сообщает «СБ».
 
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