|
Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Анжи», «Динамо» против «Ахмата»
27.04.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26-й тур РПЛ стартует матчем «Анжи» – «Ростов».
В воскресенье «Локомотив» принимает «Енисей», «Зенит» – «Крылья Советов», ЦСКА играет на выезде с «Краснодаром».
В понедельник «Спартак» встречается с «Рубином».
Чемпионат России
26-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-й тур РПЛ стартует матчем «Анжи» – «Ростов».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)