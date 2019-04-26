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Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Анжи», «Динамо» против «Ахмата»

27.04.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

26-й тур РПЛ стартует матчем «Анжи» – «Ростов».

В воскресенье «Локомотив» принимает «Енисей», «Зенит» – «Крылья Советов», ЦСКА играет на выезде с «Краснодаром».

В понедельник «Спартак» встречается с «Рубином».

Чемпионат России

26-й тур

Анжи – Ростов
Дата проведения
27 апреля, 16.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Ахмат
Дата проведения
27 апреля, 19.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Урал
Дата проведения
28 апреля, 11.30, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Енисей
Дата проведения
28 апреля, 14.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Крылья Советов
Дата проведения
28 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Арсенал Тула
Дата проведения
29 апреля, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Рубин
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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