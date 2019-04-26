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Защитник из Тринидада и Тобаго Джон вновь вернулся в «Ислочь»
27.04.2019 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
27-летний защитник из Тринидада и Тобаго Уэсли Джон вновь будет играть за «Ислочь», сообщает
Футболист в третий раз возвращается в команду. В первый год пребывания в
Подробную статистику защитника смотрите
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27-летний защитник из Тринидада и Тобаго Уэсли Джон вновь будет играть за «Ислочь», сообщает пресс-служба клуба.
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