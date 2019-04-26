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Защитник из Тринидада и Тобаго Джон вновь вернулся в «Ислочь»

27.04.2019 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

27-летний защитник из Тринидада и Тобаго Уэсли Джон вновь будет играть за «Ислочь», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист в третий раз возвращается в команду. В первый год пребывания в «Ислочи» Джон сыграл всего 8 матчей. В минувшем сезоне провел 31 игру во всех турнирах. В этом сезоне футболист будет играть под 32-м номером.

Подробную статистику защитника смотрите здесь.

Защитник из Тринидада и Тобаго Джон вновь вернулся в «Ислочь»

 
 
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27-летний защитник из Тринидада и Тобаго Уэсли Джон вновь будет играть за «Ислочь», сообщает пресс-служба клуба.
 
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