Защитник из Тринидада и Тобаго Джон вновь вернулся в «Ислочь»

Источник материала: Tribuna.com

27-летний защитник из Тринидада и Тобаго Уэсли Джон вновь будет играть за «Ислочь», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист в третий раз возвращается в команду. В первый год пребывания в Джон сыграл всего 8 матчей. В минувшем сезоне провел 31 игру во всех турнирах. В этом сезоне футболист будет играть под 32-м номером.

Подробную статистику защитника смотрите здесь.



