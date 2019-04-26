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Кубарев покинул «Ригу»
27.04.2019 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кубарев покинул пост главного тренера «Риги», сообщает
По техническим причинам у клуба не было возможности заявить помощников Кубарева на чемпионат Латвии. После переговоров стороны решили расторгнуть контракт по ободному согласию.
Напомним, Кубарев возглавил команду в конце марта. Под руководством 53-летнего специалиста команда провела пять встреч в чемпионате страны, в которых одержала три победы и дважды проиграла.
Сейчас «Рига» занимает второе место в чемпионате Латвии.
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Белорусский специалист Олег Кубарев покинул пост главного тренера «Риги», сообщает пресс-служба клуба.
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