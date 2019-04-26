Кубарев покинул «Ригу»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Кубарев покинул пост главного тренера «Риги», сообщает пресс-служба клуба.

По техническим причинам у клуба не было возможности заявить помощников Кубарева на чемпионат Латвии. После переговоров стороны решили расторгнуть контракт по ободному согласию.

Напомним, Кубарев возглавил команду в конце марта. Под руководством 53-летнего специалиста команда провела пять встреч в чемпионате страны, в которых одержала три победы и дважды проиграла.

Сейчас «Рига» занимает второе место в чемпионате Латвии.