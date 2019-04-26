Владислав Васильев: «Казахстанская премьер-лига примерно одинакова по уровню с высшей лигой Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев сравнил чемпионаты Беларуси и Казахстана, сообщает sports.kz.

– Судя по всему, повышение в классе лично для вас прошло вполне безболезненно? Чувствует разницу в уровне по сравнению с первой лигой?

– Вы правы, – у меня был опыт выступления в Казахстанской премьер-лиге, а она примерно одинакова с сильнейшим дивизионом чемпионата Беларуси по уровню. Конечно, в сравнении с первой лигой чувствуется большая разница – в первых трех турах нас наказывали за малейшие ошибки...

– В четырех стартовых турах набрал 2 очка, забив всего 1 мяч. И его автором стал не Владислав Васильев... Ваша команда играет в этом сезоне от обороны?

– Если не считать лидеров белорусского чемпионата, то мы – одна из немногих команд, которые стараются играть в атаку.

В каждой игре пытаюсь отличиться, пока не удается. Постараюсь забить в следующем туре.

– Матч с БАТЭ был проигран крупно. Для вас лично он был принципиальным? Удалось преподнести себя руководству борисовчан с лучшей стороны?

– Тяжелый был матч... Нет, он не был для меня принципиальным, но, конечно же, хотелось проявить себя с лучшей стороны. У меня есть свое руководство, поэтому ничего не могу сказать насчет борисовчан.

– Вы входили в расширенный список Михала Билека на первый УТС национальной сборной Казахстана под его руководством, затем – в резервный на отборочные матчи с Шотландией и Россией. Вообще, в расположение команды ездили? Можете поделиться впечатлениями?

– Нет, в национальную сборную я не приезжал. Если представится такая возможность, – обязательно приеду и расскажу вам потом о впечатлениях, – сказал Васильев.