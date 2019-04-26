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As: Погба согласовал личный контракт с «Реалом» и будет получать 12 млн евро в год
27.04.2019 14:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Реал».
По информации As, француз договорился об условиях личного контракта с мадридским клубом, по которому будет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Отмечается, что футболист рассчитывает избежать затяжных переговоров, которые случились в 2016 году во время перехода в «МЮ» из «Ювентуса».
В текущем сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «Реал».
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