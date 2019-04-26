Готовец, Развадовский, Туркин и Карабань отчислены из сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

По информации «БХ» , из состава сборной Беларуси отчислены еще четыре хоккеиста.

На ЧМ-2019 не сыграют защитник и форварды Виктор Туркин, Павел Развадовский и Данила Карабань.

Вчера расположение национальной команды покинул Дмитрий Коробов.

Напомним, первый матч на ЧМ-2019 в Нур-Султане подопечные Андрея Сидоренко проведут 29 апреля.