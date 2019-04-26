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Готовец, Развадовский, Туркин и Карабань отчислены из сборной Беларуси
27.04.2019 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации
На ЧМ-2019 не сыграют защитник
Вчера расположение национальной команды покинул Дмитрий Коробов.
Напомним, первый матч на ЧМ-2019 в Нур-Султане подопечные Андрея Сидоренко проведут 29 апреля.
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По информации «БХ», из состава сборной Беларуси отчислены еще четыре хоккеиста.
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