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Пинская «Волна» сегодня примет на своем стадионе команду из Барановичей
27.04.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Не повезло пинской «Волне» на самом старте чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги: в соперники нашим достался гомельский ГОБЖД (так теперь называется «Локомотив»).
Надеемся на скорейшее восстановление вратаря «Волны» Антона Куратника, который получил достаточно серьезную травму в самом конце первого тайма, столкнувшись с нападающим гомельчан.
Сегодня, 27 апреля «Волна» примет дома команду ФК «Барановичи». Начало матча в 17.00. Приходите поддержать любимую команду!
Юрий Сергеев.
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