Пинская «Волна» сегодня примет на своем стадионе команду из Барановичей

Источник материала: Полесская правда

Не повезло пинской «Волне» на самом старте чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги: в соперники нашим достался гомельский ГОБЖД (так теперь называется «Локомотив»).



Дело в том, что у этой команды пинчане не выигрывали ни единого раза: из шести встреч только одна ничья. Увы, неприятная традиция сохранилась и на этот раз: «Волна» проиграла со счетом 0:4.

Впрочем, драматизировать события не станем: наша команда сейчас находится в стадии обновления, а новому тренерскому штабу предстоит крепко поработать над укреплением оборонительных порядков.

Надеемся на скорейшее восстановление вратаря «Волны» Антона Куратника, который получил достаточно серьезную травму в самом конце первого тайма, столкнувшись с нападающим гомельчан.

Сегодня, 27 апреля «Волна» примет дома команду ФК «Барановичи». Начало матча в 17.00. Приходите поддержать любимую команду!

Юрий Сергеев.