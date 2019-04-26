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Пинская «Волна» сегодня примет на своем стадионе команду из Барановичей

27.04.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Не повезло пинской «Волне» на самом старте чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги: в соперники нашим достался гомельский ГОБЖД (так теперь называется «Локомотив»).

Пинская «Волна» сегодня примет на своем стадионе команду из Барановичей
Дело в том, что у этой команды пинчане не выигрывали ни единого раза: из шести встреч только одна ничья. Увы, неприятная традиция сохранилась и на этот раз: «Волна» проиграла со счетом 0:4.

Впрочем, драматизировать события не станем: наша команда сейчас находится в стадии обновления, а новому тренерскому штабу предстоит крепко поработать над укреплением оборонительных порядков.

Надеемся на скорейшее восстановление вратаря «Волны» Антона Куратника, который получил достаточно серьезную травму в самом конце первого тайма, столкнувшись с нападающим гомельчан.

Сегодня, 27 апреля «Волна» примет дома команду ФК «Барановичи». Начало матча в 17.00. Приходите поддержать любимую команду!

Юрий Сергеев.

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