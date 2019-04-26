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Канаван эстафеты огня «Пламя мира» отправился в путь

27.04.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Канаван эстафеты огня «Пламя мира» отправился в путь
Караван участников эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр отправился сегодня из Минска в Рим, сообщается на официальном сайте фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Участники байкерского клуба «The one chapter Belarus» будут сопровождать огонь предстоящего мультиспортивного форума на территории Европы. Провожали колонну представители руководства фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», работники ряда управлений Дирекции, белорусские журналисты, близкие участников каравана эстафеты, а также талисман предстоящих Игр – лисенок Лесик.

 

Огонь Игр побывает в 55 населенных пунктах на территории 8-ми стран — Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси.

Планируется, что на польско-белорусскую границу в районе Бреста «Пламя мира» прибудет во второй половине дня 12 мая. Помимо Бреста огонь II Европейских игр встретят также в Барановичах, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце, а 18 мая его передадут в Гродненскую область.

Напомним, огонь II Европейских игр будет зажжен в столице Италии Риме, где находится штаб-квартира Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) 3 мая. В этот день состоится большая торжественная церемония, местом проведения которой станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира – памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет.

Первые дни после зажжения пламя будет находиться в Италии. Его доставят в местечко Курмайёр (область Вале-д’Аоста) на границе с Францией. Здесь неподалеку находится высшая точка Европы – гора Монблан. Пламя и флаг II Европейских игр, а также государственный флаг Беларуси будут подняты на этот пик белорусскими альпинистами.

Символично, что продолжительность эстафеты огня составит ровно 50 дней, а ее маршрут завершится торжественным зажжением чаши олимпийского огня на центральной арене II Европейских игр 2019 года – Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

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