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«Ислочь» поднялась на третье место в таблице чемпионата, победив в третьем матче подряд
27.04.2019 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1).
Команда Виталия Жуковского одержала третью победу подряд и поднялась на промежуточное третье место в таблице чемпионата, набрав 12 очков.
На третьей строчке «Шахтер» с таким же количеством баллов, горняки сегодня принимают «Энергетик-БГУ».
В следующем туре «Ислочь» отправится в гости к «Шахтеру». Матч пройдет 6 мая.
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В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1).
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