«Ислочь» поднялась на третье место в таблице чемпионата, победив в третьем матче подряд

Источник материала: Tribuna.com

В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1).

Команда Виталия Жуковского одержала третью победу подряд и поднялась на промежуточное третье место в таблице чемпионата, набрав 12 очков.

На третьей строчке «Шахтер» с таким же количеством баллов, горняки сегодня принимают «Энергетик-БГУ».

В следующем туре «Ислочь» отправится в гости к «Шахтеру». Матч пройдет 6 мая.

Таблица высшей лиги