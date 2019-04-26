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«Ислочь» поднялась на третье место в таблице чемпионата, победив в третьем матче подряд

27.04.2019 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1).

Команда Виталия Жуковского одержала третью победу подряд и поднялась на промежуточное третье место в таблице чемпионата, набрав 12 очков.

На третьей строчке «Шахтер» с таким же количеством баллов, горняки сегодня принимают «Энергетик-БГУ».

В следующем туре «Ислочь» отправится в гости к «Шахтеру». Матч пройдет 6 мая.

Таблица высшей лиги

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» победила «Гомель» (3:1).
 
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