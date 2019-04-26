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В Китае Александру Лукашенко показали макет Национального футбольного стадиона в Минске

27.04.2019 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Китай возведет в Минске за свои деньги Национальный футбольный стадион и Национальный бассейн.

Сегодня Александру Лукашенко были представлены макеты будущих объектов.

«Президент лично выбирал оба проектных решения. Монументальные строения станут символами дружбы двух народов», сообщает телеканал ОНТ.

Как сообщалось ранее, новый стадион будет чисто футбольным и без беговых дорожек. Уже почти готова площадка под строительство – она находится рядом со стадионом «Трактор».

Новая арена будет вмещать 33 тыс зрителей.

В Китае Александру Лукашенко показали макет Национального футбольного стадиона в Минске

Фото: скриншот сюжета ОНТ

 
Теги: Минск
 
 
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Китай возведет в Минске за свои деньги Национальный футбольный стадион и Национальный бассейн.
 
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