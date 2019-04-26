В Китае Александру Лукашенко показали макет Национального футбольного стадиона в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Китай возведет в Минске за свои деньги Национальный футбольный стадион и Национальный бассейн.

Сегодня Александру Лукашенко были представлены макеты будущих объектов.

«Президент лично выбирал оба проектных решения. Монументальные строения станут символами дружбы двух народов», сообщает телеканал ОНТ .

Как сообщалось ранее, новый стадион будет чисто футбольным и без беговых дорожек. Уже почти готова площадка под строительство – она находится рядом со стадионом «Трактор».

Новая арена будет вмещать 33 тыс зрителей.





Фото: скриншот сюжета ОНТ