«СЭ»: тренер «Авангарда» Хартли и форвард Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и нападающий Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года.

По информации «СЭ», Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против Хартли, Зернова, а также главного врача омского клуба Дмитрия Батушенко из-за инцидентов, произошедших во время финальной серии Кубка Гагарина.

По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит. Агенство обратилось к «Авангарду» с требованием до 30 апреля дать объяснение этим действиям.

РУСАДА расценивает эти действия как нарушения Общероссийских антидопинговых правил: в случае Зернова речь идет о пункте «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг-пробы», в случае Хартли и Батушенко – «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля».

Стандартный срок дисквалификации за данные нарушения составляет четыре года.