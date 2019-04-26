|
«СЭ»: тренер «Авангарда» Хартли и форвард Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года
27.04.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и нападающий Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года.
По информации «СЭ», Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против Хартли, Зернова, а также главного врача омского клуба Дмитрия Батушенко из-за инцидентов, произошедших во время финальной серии Кубка Гагарина.
По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит. Агенство обратилось к «Авангарду» с требованием до 30 апреля дать объяснение этим действиям.
РУСАДА расценивает эти действия как нарушения Общероссийских антидопинговых правил: в случае Зернова речь идет о пункте «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг-пробы», в случае Хартли и Батушенко – «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля».
Стандартный срок дисквалификации за данные нарушения составляет четыре года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и нападающий Денис Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)