«Шахтер» впервые проиграл в чемпионате. До этого в четырех турах команда не пропускала

Источник материала: Tribuna.com

В матче пятого тура «Шахтер» проиграл «Энергетику-БГУ» (3:4) и потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Беларуси. Три гола команды забили после 80-й минуты.

Добавим, что «Шахтер» до этого в четырех подряд турах не пропустил ни одного гола.

В сегодняшнем матче, как и ранее, ворота защищал Андрей Климович.

В следующем туре «Шахтер» примет «Ислочь», которая так же имеет 12 очков и делит с БАТЭ и «горняками» места в тройке.

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