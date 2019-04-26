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«Шахтер» впервые проиграл в чемпионате. До этого в четырех турах команда не пропускала
27.04.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче пятого тура «Шахтер» проиграл «Энергетику-БГУ» (3:4) и потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Беларуси. Три гола команды забили после 80-й минуты.
Добавим, что «Шахтер» до этого в четырех подряд турах не пропустил ни одного гола.
В сегодняшнем матче, как и ранее, ворота защищал Андрей Климович.
В следующем туре «Шахтер» примет «Ислочь», которая так же имеет 12 очков и делит с БАТЭ и «горняками» места в тройке.
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В матче пятого тура «Шахтер» проиграл «Энергетику-БГУ» (3:4) и потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Беларуси.
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