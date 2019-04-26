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Чемпионат Италии. «Рома» разгромила «Кальяри», «Интер» встречается с «Ювентусом»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 24-м туре серии А «Рома» встречается с «Кальяри», «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» играет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино».
Чемпионат Италии
34-й тур
- Дата проведения
-
27 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
0:1 –
17 Паяч,
1:1 –
51 Сориано,
2:1 –
82 Орсолини,
3:1 –
90 Сансоне.
Болонья –
Скорупски, Ларангейра, Мбайе, Дейкс, Войнович, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90), Пульгар (Поли, 79), Орсолини, Паласио (Сантандер, 73), Сансоне.
Эмполи –
Дронговски, Весели, Паяч (Паскуаль, 82), Ди Лоренцо, Расмуссен (Мчедлидзе, 86), Николау, Крунич, Беннасер, Траоре, Фариас (Аккуа, 67), Капуто.
- Предупреждения:
-
Паяч
(7), Мбайе
(25), Орсолини
(35), Крунич
(54), Сориано
(78).
- Дата проведения
-
27 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
1:0 –
5 Фасио,
2:0 –
8 Пасторе,
3:0 –
86 Коларов.
Рома –
Миранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Нзонзи, Пасторе (Перотти, 64), Клюйверт (Чорич, 87), Пеллегрини, Эль-Шаарави (Ундер, 74), Джеко.
Кальяри –
Краньо, Пеллегрини, Чеппителли, Пизакане, Каччаторе (Срна, 74), Ионицэ, Бирса (Дейола, 68), Чигарини, Барелла, Жоао Педро (Терео, 84), Паволетти.
- Предупреждения:
-
Чеппителли
(36), Пизакане
(62), Манолас
(88).
- Дата проведения
-
27 апреля, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Интер –
Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Весино, Брозович, Перишич, Политано, Икарди.
Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Кьеллини, Жоау Канселу, Пьянич, Куадрадо, Матюиди, Джан, Бернардески, Роналду.
- Дата проведения
-
28 апреля, 13.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
-
28 апреля, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 24-м туре серии А «Рома» встречается с «Кальяри», «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» играет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино».
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