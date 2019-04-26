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Чемпионат Италии. «Рома» разгромила «Кальяри», «Интер» встречается с «Ювентусом»

27.04.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 24-м туре серии А «Рома» встречается с «Кальяри», «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» играет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино».

Чемпионат Италии

34-й тур

Болонья – Эмполи 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
27 апреля, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Паяч, 1:1 – 51 Сориано, 2:1 – 82 Орсолини, 3:1 – 90 Сансоне.
БолоньяСкорупски, Ларангейра, Мбайе, Дейкс, Войнович, Джемаили, Сориано (Крейчи, 90), Пульгар (Поли, 79), Орсолини, Паласио (Сантандер, 73), Сансоне.
ЭмполиДронговски, Весели, Паяч (Паскуаль, 82), Ди Лоренцо, Расмуссен (Мчедлидзе, 86), Николау, Крунич, Беннасер, Траоре, Фариас (Аккуа, 67), Капуто.
Предупреждения:
Паяч (7), Мбайе (25), Орсолини (35), Крунич (54), Сориано (78).

 

Рома – Кальяри 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
27 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5 Фасио, 2:0 – Пасторе, 3:0 – 86 Коларов.
РомаМиранте, Манолас, Коларов, Флоренци, Фасио, Нзонзи, Пасторе (Перотти, 64), Клюйверт (Чорич, 87), Пеллегрини, Эль-Шаарави (Ундер, 74), Джеко.
КальяриКраньо, Пеллегрини, Чеппителли, Пизакане, Каччаторе (Срна, 74), Ионицэ, Бирса (Дейола, 68), Чигарини, Барелла, Жоао Педро (Терео, 84), Паволетти.
Предупреждения:
Чеппителли (36), Пизакане (62), Манолас (88).

 

Интер – Ювентус
Дата проведения
27 апреля, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
ИнтерХанданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Весино, Брозович, Перишич, Политано, Икарди.
ЮвентусШченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Кьеллини, Жоау Канселу, Пьянич, Куадрадо, Матюиди, Джан, Бернардески, Роналду.

 

Фрозиноне – Наполи
Дата проведения
28 апреля, 13.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика

 

Кьево – Парма
Дата проведения
28 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Дженоа
Дата проведения
28 апреля, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Лацио
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Милан
Дата проведения
28 апреля, 21.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Удинезе
Дата проведения
29 апреля, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Сассуоло
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
Ссылка на источник 88
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В 24-м туре серии А «Рома» встречается с «Кальяри», «Интер» принимает «Ювентус», «Наполи» играет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино».
 
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