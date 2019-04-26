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Сигневич с «Ференцварошом» стал чемпионом Венгрии
27.04.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Николай Сигневич в составе «Ференцвароша» стал чемпионом Венгрии. Его команда досрочно выиграла титул, который стал для нее 30-м в истории.
Это стало известно после того, как «Види», идущий вторым в таблице, сыграл вничью с «Академией» (1:1) и утратил шансы опередить «Ференцварош».
Сигневич стал игроком венгерской команды в декабре 2018 года. Провел 9 матчей и забил 4 гола.
Команду тренирует украинский специалист Сергей Ребров.
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