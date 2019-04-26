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Сигневич с «Ференцварошом» стал чемпионом Венгрии

27.04.2019 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Николай Сигневич в составе «Ференцвароша» стал чемпионом Венгрии. Его команда досрочно выиграла титул, который стал для нее 30-м в истории.

Это стало известно после того, как «Види», идущий вторым в таблице, сыграл вничью с «Академией» (1:1) и утратил шансы опередить «Ференцварош».

Сигневич стал игроком венгерской команды в декабре 2018 года. Провел 9 матчей и забил 4 гола.

Команду тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

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