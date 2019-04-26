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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Леванте», «Атлетико» победил «Вальядолид»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Вальядолид», «Барселона» играет с «Леванте», «Реал» на выезде встречается с «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании
35-й тур
- Дата проведения
-
27 апреля, 14.00, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
41 Беньят,
1:1 –
45 Бастон.
Атлетик –
Яго Эррерин, Нуньес, Де Маркос, Берчиче, Мартинес, Сусаета (Кордоба, 61), Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 75), Сан Хосе, Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).
Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Брашанац, 88), Хони Родригес (Инуи, 82), Ману Гарсия, Пина, Вигарай, Кальери, Бастон (Вакасо, 75).
- Предупреждения:
-
Лагуардиа
(32), Рауль Гарсия
(34), Вигарай
(44), Сан Хосе
(45).
- Дата проведения
-
27 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
-
1:0 –
66, автогол Хоакин Фернандес.
Атлетико –
Облак, Филипе Луис (Корреа, 56), Годин, Арьяс, Савич, Сауль, Парти (Родри Эрнандес, 46), Лемар, Коке, Гризманн, Мората (Витоло, 70).
Вальядолид –
Масип, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Мартинес, Хоакин Фернандес, Мичел, Алькарас, Рубио (Тони, 63), Плано (де ла Фуэнте, 80), Серхи Гвардиола, Унал.
- Предупреждения:
-
Мойяно
(1), Годин
(5), Алькарас
(35), Парти
(38), Корреа
(90), Коке
(90).
- Дата проведения
-
27 апреля, 19.30, «Бутарке»
Леганес –
Куэльяр, Сильва, Ньом, Омеруо, Бустинса, Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес (Эль-Жар, 84), Сиовас, Эн-Несири (Каррильо, 72), Брэйтуэйт (Сантос, 74).
Сельта –
Бланко, Араухо, Кабраль, Оласа, Мальо, Юльсагер (Браис Мендес, 76), Хосабед, Буфаль (Будебуз, 69), Лоботка, Макси Гомес, Аспас.
- Предупреждение:
-
Ресио
(45).
- Дата проведения
-
27 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
Барселона –
тер Стеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур, Ракитич, Коутиньо, Видаль, Дембеле, Суарес.
Леванте –
Фернандес, Рубен Везу, Робер, Луна, Коке, Рочина, Кампанья, Джейсон, Вукчевич, Саймон, Майораль.
- Дата проведения
-
28 апреля, 17.15, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Вальядолид», «Барселона» играет с «Леванте», «Реал» на выезде встречается с «Райо Вальекано».
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