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Чемпионат Испании. «Барселона» против «Леванте», «Атлетико» победил «Вальядолид»

27.04.2019 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Вальядолид», «Барселона» играет с «Леванте», «Реал» на выезде встречается с «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

35-й тур

Атлетик – Алавес 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
27 апреля, 14.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Беньят, 1:1 – 45 Бастон.
АтлетикЯго Эррерин, Нуньес, Де Маркос, Берчиче, Мартинес, Сусаета (Кордоба, 61), Беньят, Рауль Гарсия (Кодро, 75), Сан Хосе, Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).
АлавесПачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа (Брашанац, 88), Хони Родригес (Инуи, 82), Ману Гарсия, Пина, Вигарай, Кальери, Бастон (Вакасо, 75).
Предупреждения:
Лагуардиа (32), Рауль Гарсия (34), Вигарай (44), Сан Хосе (45).

 

Атлетико – Вальядолид 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 66, автогол Хоакин Фернандес.
АтлетикоОблак, Филипе Луис (Корреа, 56), Годин, Арьяс, Савич, Сауль, Парти (Родри Эрнандес, 46), Лемар, Коке, Гризманн, Мората (Витоло, 70).
ВальядолидМасип, Калеро, Мойяно (Антоньито, 70), Мартинес, Хоакин Фернандес, Мичел, Алькарас, Рубио (Тони, 63), Плано (де ла Фуэнте, 80), Серхи Гвардиола, Унал.
Предупреждения:
Мойяно (1), Годин (5), Алькарас (35), Парти (38), Корреа (90), Коке (90).

 

Леганес – Сельта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
ЛеганесКуэльяр, Сильва, Ньом, Омеруо, Бустинса, Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес (Эль-Жар, 84), Сиовас, Эн-Несири (Каррильо, 72), Брэйтуэйт (Сантос, 74).
СельтаБланко, Араухо, Кабраль, Оласа, Мальо, Юльсагер (Браис Мендес, 76), Хосабед, Буфаль (Будебуз, 69), Лоботка, Макси Гомес, Аспас.
Предупреждение:
Ресио (45).

 

Барселона – Леванте
Дата проведения
27 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Альба, Артур, Ракитич, Коутиньо, Видаль, Дембеле, Суарес.
ЛевантеФернандес, Рубен Везу, Робер, Луна, Коке, Рочина, Кампанья, Джейсон, Вукчевич, Саймон, Майораль.

 

Валенсия – Эйбар
Дата проведения
28 апреля, 13.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Жирона – Севилья
Дата проведения
28 апреля, 15.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Хетафе
Дата проведения
28 апреля, 17.15, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Уэска
Дата проведения
28 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Райо Вальекано – Реал Мадрид
Дата проведения
28 апреля, 21.45, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Эспаньол
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Вальядолид», «Барселона» играет с «Леванте», «Реал» на выезде встречается с «Райо Вальекано».
 
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