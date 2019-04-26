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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» принимает «Даллас», «Бостон» – «Коламбус»

27.04.2019 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Вторые матчи

Сент-Луис – Даллас
Дата проведения
27 апреля, 22.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Бостон – Коламбус
Дата проведения
28 апреля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Вторые матчи Счет в серии: 1-0 Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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