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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» принимает «Даллас», «Бостон» – «Коламбус»
27.04.2019 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Второй раунд
Вторые матчи
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Вторые матчи Счет в серии: 1-0 Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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