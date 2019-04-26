Сергей Ташуев: «В перерыве матча с «Энергетиком» был жесткий разговор. Играли мы безалаберно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Энергетика»-БГУ (3:4) в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

«Конечно, вопросы надо было снимать в начале игры. С нами злую шутку сыграло преимущество в первые 20 минут. В перерыве был разговор, довольно жесткий. Был эмоционален, указывал на то, что игра безалаберная. Соперник подал 5-6 угловых в первом тайме, защитники выносили в последний момент. То есть предпосылки к такому исходу были. Указал на это в перерыве, сказал, что если такое будет продолжаться, то будут проблемы. Как будто мысли материализовались, к сожалению.

Опорную зону потеряли, отборы потеряли. Этот момент псевдопреимущества в начале игры, когда вот-вот забьем пару мячей, когда момент за моментом идет, а мы не забиваем, не реализуем удары в упор, выходы один на один, чего только не было...

Самое страшное, что случилось, это нарушилась структура игры. Мы должны сами играть в футбол, а сопернику не позволять это делать. Стиль «сами играем и сопернику даем» – это прошлый век. И мы это делали, но сегодня, видимо, завысили самооценку перед матчем. Пошла игра по таким направлениям, атака, атака, атака. Казалось, что сейчас разорвем их и досрочно закончим матч. Это сыграло злую шутку.

Возможно, надо было сыграть по-другому, замены раньше провести, но говорить об этом после драки... Поражение обидное. Но надеюсь, что оно сыграет в позитивном ключе, и мы правильно оценим ситуацию и не допустим таких ляпов, как сегодня.

По моментам если взять, то должны были крупно выигрывать, но реализация... Тяжело было сказать ребятам остановиться и сыграть спокойнее, когда мы сравняли счет. Было огромное желание забить четвертый мяч, был шикарный момент, но не попали в створ ворот. 3-3 бы закончили – и был бы позитив. Видимо, так звезды расположились, наверное, так надо. Да, это футбол, так бывает. Делаем выводы», – сказал Ташуев.

Первое поражение «Шахтера», фэйлы Климовича, 7 голов и странный обряд «Энергетика» – это был лучший матч чемпионата!