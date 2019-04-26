Дисквалифицированный за допинг кениец Кипроп пригрозил, что использует оружие, если у него будут забирать медали

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион Пекина-2008 и трехкратный чемпион мира в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп сообщил, что использует оружие, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) будет забирать у него медали.

Кениец неделю назад был дисквалифицирован на 4 года за применение эритропоэтина. Сам спортсмен сообщил, что его пробу подменил допинг-офицер, который вымогал у спортсмена деньги.

Кипроп является служащим полиции Кении.

«Я молюсь, чтобы кенийская полиция уволила меня как можно быстрее. До того, как я использую оружие во имя правосудия. Давай, IAAF, попробуй забрать мои медали», – написал Кипроп.