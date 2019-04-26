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Владимир Белявский: «Скажу честно: ехали в Солигорск за победой»

27.04.2019 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский подвел итог матча с «Шахтером» (4:3) в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси.

«Очень веселый матч. Много эмоций. Очень доволен игрой своих ребят. Сегодня у нас был очень сильный соперник. Это наша первая победа. Скажу честно: мы ехали сегодня сюда не за очком, а за победой. И очень рад, что это получилось. А так, игра держала в напряжении до конца. Также были не оправданные моменты со стороны судьи. Я думаю, об этом не надо говорить, были моменты, которые тяжело комментировать», – сказал Белявский.

«Энергетик-БГУ» одержал первую победу в чемпионате, «Шахтер» впервые проиграл.

Первое поражение «Шахтера», фэйлы Климовича, 7 голов и странный обряд «Энергетика» – это был лучший матч чемпионата!

 
 
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский подвел итог матча с «Шахтером» (4:3) в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси.
 
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