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27.04.2019 23:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Леванте» (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. Победный гол забил нападающий Лионель Месси.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).

Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, добился победы в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».

Барселона – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 62 Месси.
Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль, Ракитич, Артур (Бускетс, 73), Дембеле (Серджи Роберто, 84), Суарес, Коутиньо (Месси, 46).
ЛевантеФернандес, Коке, Рубен Везу, Робер, Луна, Вукчевич (Барди, 65), Джейсон, Рочина (Марти, 84), Кампанья, Саймон (Моралес, 46), Майораль.
Предупреждения:
Ракитич (14), Рочина (56), Рубен Везу (58), Пике (70), Нелсон Семеду (77), Коке (83), Бускетс (90).

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В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Леванте» (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата.
 
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