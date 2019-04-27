Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Леванте» (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча . Победный гол забил нападающий Лионель Месси.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).

Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, добился победы в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».

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