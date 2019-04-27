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Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

27.04.2019 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в матче 34-го тура серии А с «Интером» (1:1).

34-летний форвард забил 600-й гол на клубном уровне.

На счету Роналду 450 голов за «Реал», 118 – за «Манчестер Юнайтед», 27 – за «Ювентус» и 5 забитых мячей в составе «Спортинга».

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в матче 34-го тура серии А с «Интером» (1:1).
 
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