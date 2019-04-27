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Ташуев о судействе: «Были грубые ошибки: и рука чистая, был и фол последней надежды»
27.04.2019 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев после поражения от «Энергетика-БГУ» (3:4) в матче 5-го тура высшей лиги прокомментировал работу судейской бригады под руководством Андрея Василевича.
– Как вы оцените действия судейской бригады сегодня?
– Я уже озвучивал ранее эти моменты. Были грубые ошибки: и
– Команда в предыдущих играх мало забивала, кроме игры с «Неманом», однако атакующая линия в стартовом составе не меняется. Почему?
– Вопросы есть, на самом деле. Мы много смотрим и анализируем с тренерским штабом. Ждем. Основа футбола сейчас стабильность, взаимодействия, когда очки набираются, мы хотим их оттачивать. Но, возможно, вы и правы, мы не предвосхитили ситуацию, возможно, нам стоило освежить состав.
– Отсутствие в составе Сзоке?
– У него старая травма голеностопа. Она у него давно, она его беспокоит. Он тренировался два дня. Можно уколы сделать, или что-то еще, но тогда можно потерять его надолго, сейчас он на паузе, – сказал Ташуев.
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев после поражения от «Энергетика-БГУ» (3:4) в матче 5-го тура высшей лиги прокомментировал работу судейской бригады под...
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