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Ташуев о судействе: «Были грубые ошибки: и рука чистая, был и фол последней надежды» 

27.04.2019 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев после поражения от «Энергетика-БГУ» (3:4) в матче 5-го тура высшей лиги прокомментировал работу судейской бригады под руководством Андрея Василевича.

– Как вы оцените действия судейской бригады сегодня?

– Я уже озвучивал ранее эти моменты. Были грубые ошибки: и рука чистая, был и фол последней надежды. Главное, после счета 1-3 начал резко разворачивать. И пенальти был, игра рукой явная, при перехвате передачи. Бакая цепляют, фол последней надежды, а фола нет. Я не могу понять, в чем причины. Я эту тему не собирался поднимать. Вы задали вопрос – я отвечаю. Но это не самая главная проблема. Самая главная проблема, что мы сыграли не совсем целостно в плане всей команды, в плане организации обороны и атакующих действий, немножко расхлябанно.

– Команда в предыдущих играх мало забивала, кроме игры с «Неманом», однако атакующая линия в стартовом составе не меняется. Почему?

– Вопросы есть, на самом деле. Мы много смотрим и анализируем с тренерским штабом. Ждем. Основа футбола сейчас стабильность, взаимодействия, когда очки набираются, мы хотим их оттачивать. Но, возможно, вы и правы, мы не предвосхитили ситуацию, возможно, нам стоило освежить состав.

– Отсутствие в составе Сзоке?

– У него старая травма голеностопа. Она у него давно, она его беспокоит. Он тренировался два дня. Можно уколы сделать, или что-то еще, но тогда можно потерять его надолго, сейчас он на паузе, – сказал Ташуев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев после поражения от «Энергетика-БГУ» (3:4) в матче 5-го тура высшей лиги прокомментировал работу судейской бригады под...
 
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