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НБА. Плей-офф. Первый раунд. 7-й матч. «Денвер» против «Сан-Антонио»

27.04.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА между «Денвером» и «Сан-Антонио» (3-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Седьмой матч

Денвер – Сан-Антонио 29:16 (2 четверть)
Дата проведения
28 апреля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА между «Денвером» и «Сан-Антонио» (3-3).
 
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