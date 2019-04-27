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НБА. Плей-офф. Первый раунд. 7-й матч. «Денвер» против «Сан-Антонио»
27.04.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА между «Денвером» и «Сан-Антонио» (3-3).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Седьмой матч
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф НБА между «Денвером» и «Сан-Антонио» (3-3).
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