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НБА. Плей-офф. Второй раунд. 1-й матч. «Торонто» примет «Филадельфию»
27.04.2019 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня стартует серия второго раунда плей-офф НБА между «Торонто» и «Филадельфией».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня стартует серия второго раунда плей-офф НБА между «Торонто» и «Филадельфией».
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