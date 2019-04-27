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Полуфинал WBSS. Релих проиграл Прогрейсу

28.04.2019 06:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В полуфинале суперсерии Кирилл Релих проиграл Реджису Прогрейсу. В самом начале боя белорусский боксер был отправлен в нокдаун, а уже в шестом раунде рефери остановил поединок.

Таким образом, американец вышел в финал и завоевал титул WBO. Напомним, что у Прогрейса остался пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

18 мая во втором полуфинале белорусский боксер Иван Баранчик проведет бой против шотландца Джоша Тэйлора.

 
 
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В полуфинале суперсерии Кирилл Релих проиграл Реджису Прогрейсу.
 
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