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UFC во Флориде. Орловский проиграл Сакаи и другие результаты
28.04.2019 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Санрайзе прошел UFC on ESPN+ 8, который возглавили средневесы Роналдо Соуза и Джек Херманссон.
Основной кард:
В предварительном карде белорусский тяжеловес Андрей Орловский проиграл раздельным решением Аугусто Сакаи (29-28, 28-29, 28-29).
Джек Херманссон победил Роналдо Соузу единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47);
Грег Харди победил Дмитрия Смолякова техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Майк Перри победил Алекса Оливейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Гловер Тейшейра победил Иона Куцелабу удушающим приемом во втором раунде (удушение сзади);
Кори Сандхаген победил Джона Линекера раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Рузвельт Робертс победил Томаса Гиффорда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
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Сегодня в Санрайзе прошел UFC on ESPN+ 8, который возглавили средневесы Роналдо Соуза и Джек Херманссон.
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