Hockey.by: Файков может возглавить «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно hockey.by , «Шахтер» намерен внести изменения в тренерский штаб команды.

По информации сайта, главный претендент на должность рулевого Юрий Файков, который возглавлял «Динамо-Молодечно» и противостоял «горнякам» в «бронзовой» серии.

Директор клуба Юрий Будько не опроверг эту информацию.

– Все станет известно 30 апреля, когда истечет срок действия контракта Дмитрия Шульги.

– Вы не собираетесь его продлевать?

– По состоянию на пятницу не собирались. Но до 30 апреля еще два дня, все может случиться. В данный момент ни с кем ничего не подписывали, работаем в штатном режиме. Вся конкретика – после 30 апреля.

– По нашим сведениям, «Шахтер» может возглавить Юрий Файков.

– Это правдивая информация. Почему именно Юрий Александрович? Пока не стану комментировать, – сказал Будько.