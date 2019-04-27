Кравченко может вернуться в «Динамо-Молодечно»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Дмитрием Кравченко может стать главным тренером «Динамо-Молодечно».

«По информации hockey.by , клуб ведет переговоры с Дмитрием Кравченко, у которого, в свою очередь, действующий двухлетний контракт с ФХБ в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси. Недавно Дмитрий Александрович в этом качестве выступал с инициативами на тренерском совете федерации и высказывал намерение продолжать работу, однако, как нам стало известно, уже в тот период вел переговоры... с «Шахтером» и другими клубами.

Именно Кравченко был конкурентом Шульги и Файкова на капитанском мостике в Солигорске, а в итоге может оказаться в Молодечно, откуда пришел на «молодежку» в начале прошлого сезона», – отмечает портал.

Сам тренер признался, что в субботу, вполне возможно, был его последний матч у руля команды U20:

«Я написал заявление по собственному желанию. Сейчас его рассматривают. Почему написал? Одна из причин – не готов работать за 0,25 ставки, которые мне предложили, в чужом городе, без семьи и без жилья». Факт переговоров с «Динамо-Молодечно» специалист не подтвердил, но и не опроверг: «О моем месте работы в следующем сезоне говорить пока преждевременно», – сказал Кравченко.

По информации hockey.by, с полной на четверть ставки в ФХБ главный тренер «молодежки» перешел в ноябре, когда заключил полноценный контракт с минским «Динамо», который у всех специалистов клуба КХЛ истекает 30 апреля.

Между тем, «молодежка» сезон еще не закончила: в конце мая ей предстоит турнир в Сочи на Кубок Черного моря с участием сборных России и Латвии. Кроме того, от позиции главного тренера U20 во многом зависит календарь будущего чемпионата.