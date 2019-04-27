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Роман Пилипчук: «Мне не раз говорили: «А вы не боитесь? Через месяц поедете домой». Но тренерская работа подразумевает это»

28.04.2019 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук признался, что его не пугает частая смена в команде, как было ранее.

«Мне не один раз говорили: «А вы не боитесь? Через месяц поедете домой, и ваша репутация…» Ну, к сожалению, наверное, тренерская работа подразумевает это. И как и в жизни – кому-то ты нравишься, кому-то не нравишься. Мы живем сфере футбола и здесь тоже есть свои правила, свои законы и мы принимаем их. Так что я не задумывался как-то над этим. Да, я понимал и смотрел статистику, что большая группа тренеров очень быстро покидала «Динамо». Но есть руководство, и оно вправе принимать решения. И раз они принимают эти решения, то они считают, что они правильные. И осуждать их за это  я не считаю правильным», – сказал Пилипчук в эфире программы «Обзор тура» на «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук признался, что его не пугает частая смена в команде, как было ранее.
 
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