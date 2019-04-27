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Единая лига ВТБ. «Цмокi» в гостях у «Нижнего Новгорода»
28.04.2019 16:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА Россия – 22-4, УНИКС Россия – 20-5, Химки Россия – 19-6, Локомотив-Кубань Россия – 17-8, Зенит Россия – 15-11, Астана Казахстан – 15-11, Калев Эстония – 14-12, Нижний Новгород Россия – 13-12, Енисей Россия – 10-15, Автодор Россия – 9-16, ВЭФ Латвия – 9-16, Парма Россия – 5-19, Зелена-Гура Польша – 5-20, Цмоки-Минск Беларусь – 3-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА Россия – 22-4, УНИКС Россия – 20-5, Химки Россия – 19-6, Локомотив-Кубань Россия – 17-8, Зенит Россия – 15-11,...
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