Бьелса позволил «Астон Вилле» забить без сопротивления после гола «Лидса» с нарушением фэйр-плей

Источник материала: Tribuna.com

«Лидс» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в 45-м туре чемпионшипа.

На 72-й минуте хозяева открыли счет, забил Матеуш Клих.

Когда развивалась голевая атака «Лидса», на газоне лежал один из игроков «Астон Виллы», получивший травму. «Лидс» не последовал правилам фэйр-плей, продолжил атаку и забил гол.

После забитого мяча на поле между футболистами обеих команд завязалась потасовка, в результате которой красную карточку получил нападающий «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази.

После этого эпизода главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса дал указание своим игрокам позволить команде соперника свободно забить гол.

Из-за ничейного исхода «Лидс» лишился шансов на 2-е место и прямую путевку в премьер-лигу.