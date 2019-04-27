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Неймара могут дисквалифицировать как минимум на пять матчей за удар болельщика

28.04.2019 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Федерация футбола Франции (FFF) может дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара как минимум на 5 матчей за удар болельщика по лицу после матча финала Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти), сообщает Foot Mercato.

Когда парижане поднимались на трибуну за серебряными медалями, фанат выкрикивал оскорбления в адрес игроков («Буффон – позорный клоун», «Учись играть в футбол» и так далее) и снимал это на смартфон.

Неймару это не понравилось – бразилец ударил болельщика по лицу, чтобы тот прекратил записывать видео.

Если главный арбитр матча включил инцидент в отчет, то Дисциплинарный комитет FFF автоматически обязан оценить серию произошедших событий.

В случае невключения эпизода в отчет, FFF может начать расследование инцидента через Комитет по этике.

В итоге Неймар может получить дисквалификацию как минимум на 5 матчей, которая будет распространяться на все соревнования внутри Франции.

 
 
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Федерация футбола Франции (FFF) может дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара как минимум на 5 матчей за удар болельщика по лицу после матча финала Кубка...
 
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