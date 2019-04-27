Марцел Личка: «Можно сказать, что Милевский похож на бриллиант. Ему не нужно бегать как Быков или Нойок, он всегда умеет найти пространство»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об Артеме Милевском.

- В прошлом году вы говорили, что в первой половине сезона существовала зависимость от Артема Милевского, практически все атаки шли через него. Осенью команда перестроилась и, кажется, научилась играть без Милевского. Есть ли план на тот случай, если в 2019 году Артем получит травму или заболеет?

– Мне нравилось как ребята играли во второй половине прошлого года. Нам удалось создать настоящий коллектив, где каждый знал свою задачу. Что касается Артема, то такой игрок усилит любую команду нашего чемпионата. Можно сказать, что он похож на бриллиант.