У Де Хеа 3 результативные ошибки в 4 последних матчах за «МЮ». До этого было 3 ошибки в 123 играх

Источник материала: Tribuna.com

принимает «Челси» (1:1, второй тайм) в 36-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» пропустил после результативной ошибки вратаря .

Испанец неудачно сыграл после дальнего удара, и на добивании отправил мяч в сетку.

Для Де Хеа это третья ошибка, приведшая к голу в ворота его команды в последних четырех матчах во всех турнирах.

До этого у испанца было 3 ошибки в 123 играх за «Манчестер Юнайтед».