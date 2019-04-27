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У Де Хеа 3 результативные ошибки в 4 последних матчах за «МЮ». До этого было 3 ошибки в 123 играх

28.04.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» принимает «Челси» (1:1, второй тайм) в 36-м туре чемпионата Англии. 

«МЮ» пропустил после результативной ошибки вратаря Давида Де Хеа.

Испанец неудачно сыграл после дальнего удара, и Маркос Алонсо на добивании отправил мяч в сетку. 

Для Де Хеа это третья ошибка, приведшая к голу в ворота его команды в последних четырех матчах во всех турнирах.

До этого у испанца было 3 ошибки в 123 играх за «Манчестер Юнайтед».

 
 
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«Манчестер Юнайтед» принимает «Челси» (1:1, второй тайм) в 36-м туре чемпионата Англии.
 
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