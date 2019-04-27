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Марцел Личка: «Я вижу одну проблему – это дубль. В нынешней системе это по сути юношеский футбол, который совсем не готовит к переходу в первую команду»

28.04.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о развитии молодых футболистах.

- Ранее в «Динамо» Брест играли много молодых футболистов: Кирилл Кириленко, Богдан Садовский, можно и Диму Борисова вспомнить. Их не самые лучшие результаты здесь – это следствие перестраховки, когда вы с большей вероятностью доверите место в составе более опытному игроку?

– Я вижу одну проблему – это дублирующий состав. В нынешней системе это по сути юношеский футбол, который совсем не готовит к переходу в первую команду. В большинстве европейских стран вторые команды больших клубов играют в третьей или второй лиге со взрослыми мужчинами.

В 2018 году у нас было много матчей в Кубке Беларуси и еврокубках, из-за чего не получалось организовать хороший спарринг для молодежи. Они играли в дубле и команде U18. Игроки вроде Бабаво и Димы Борисова на две головы сильнее тех, кто играет в дубле, поэтому такие матчи не помогают их развитию. Для них лучше было бы уйти в аренду в высшую лигу, как это сделал Алексей Иванов.

Диме Борисову я желаю удачи в Гродно. Надеюсь, все у него получится. Это игрок с характером, который может показать себя. Если вспоминать дальше, можно сказать о Кирилле Кириленко. На самом деле ситуация схожая. У меня есть Павел Нехайчик, Павел Савицкий и Джоэль Фамейе, которые были лучше Кириленко на своих позициях. Через два года все вполне может измениться. Я не люблю говорить, что у кого-то нет шанса. Мы всем его даем.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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