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Виктор Гончаренко: «Краснодар» не хотел так играть, мы их заставили, но результата нет»

28.04.2019 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

– Наверное, быстрый пропущенный мяч путает карты. Второе – заменами не удалось усилить игру, к сожалению.

Если отвлечься от результата, посмотреть на то, что происходило на поле, то мы контролировали игру, может, уже в конце стали играть авантюрно, потому что у нас опорные полузащитники много неправильных решений приняли.

Результата нет, но то, что мы видели, это то, что для молодой команды надо – игроки прибавляют в мастерстве.

- Много угловых, но моментов со стандартов не было. С чем это связано? Знаем, что «Краснодар» не лучшим образом действует на угловых у своих ворот.

– Оценка подачи или розыгрыша у нас достаточно неправильная, поэтому и страдаем. Если неправильно подаешь, то нарушается структура нахождения в штрафной – это всегда угроза контратак.

- Замен было несколько во втором тайме, обратно поменяли Щенникова. Хотели схему изменить?

– Нет, схему все-таки люди меняют. Важно было усилить давление на ворота «Краснодара».

- Выход Бийола при 0:2 – это попытка укрепить центр поля?

– Да, все-таки, чтобы предотвращать контратаки, надо минимум два человека в центре, а мы были очень разбросаны. «Краснодар» легко убегал.

- Выход Абеля Эрнандеса усилил игру?

– Замены могли усилить игру, но вынужденная замена Дивеева и в какой-то мере Щенникова не позволили игру усилить.

- «Краснодар» играл в непривычной манере. Это вы заставили их или они изначально так хотели играть с ЦСКА?

– Нет, более чем уверен, что «Краснодар» так не хотел. Наверное, мы заставили, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Обновили расклады РПЛ. ЦСКА потерял шансы на чемпионство, «Локо» в теории еще может стать первым

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата России.
 
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