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Чемпионат России. «Минчанка» заняла 10-е место
28.04.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат России
Женщины
Минчанка – Динамо-Метар (Челябинск) 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25)
Таким образом, «Минчанка» в свой дебютный сезон в Суперлиге заняла 10-е место.
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Чемпионат России Женщины Минчанка – Динамо-Метар (Челябинск) 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25) Таким образом, «Минчанка» в свой дебютный сезон в Суперлиге заняла 10-е место.
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