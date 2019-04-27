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Чемпионат России. «Минчанка» заняла 10-е место

28.04.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат России

Женщины

Минчанка – Динамо-Метар (Челябинск) 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25)

Таким образом, «Минчанка» в свой дебютный сезон в Суперлиге заняла 10-е место.

 
 
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Чемпионат России Женщины Минчанка – Динамо-Метар (Челябинск) 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25) Таким образом, «Минчанка» в свой дебютный сезон в Суперлиге заняла 10-е место.
 
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