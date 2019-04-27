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Сергей Кисляк: «В 2005 «Лилль» предложил мне контракт, но в руководстве «Динамо» Минск решили, что не стоит мне туда ехать»

28.04.2019 21:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк рассказал, как мог оказаться в 2005 году во французском «Лилле».

«Вспоминаю, когда чемпионат Франции идет и «Лилль» играет, сразу вспоминаю, как я туда ездил. Я там был в 2005, если не ошибаюсь, 10 или 12 дней там провел, и под конец просмотра приехал президент клуба и мне предложили контракт, чтобы я подписал с ними, но в руководстве «Динамо» Минск решили, что не стоит мне туда ехать. Сам бы я хотел попробовать. Не знаю, получилось бы или не получилось. Может быть, хуже было бы, а может – лучше. Но мне кажется, что надо было туда переходить. 

Первоначальный контракт был со второй командой. Зарплата была 3 тыс. евро, но при попадании в основном состав она увеличивалась в раз 10.

Я когда приехал с того просмотра, меня на следующий день отправили в главную команду уже тренироваться, и уже в следующем туре я вышел за основную команду. До этого просмотра меня то брали в основу, то обратно спускали в дубль. После этого уже попадал стабильно в состав», – сказал Кисляк в эфире передачи «Тренировочный день».

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк рассказал, как мог оказаться в 2005 году во французском «Лилле».
 
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