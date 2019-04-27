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НБА. Плей-офф. Второй раунд. 1-й матч. «Милуоки» принимает «Бостон», «Голден Стэйт» – «Хьюстон»
28.04.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня стартуют две серии второго раунда плей-офф НБА: «Милуоки» – «Бостон» и «Голден Стэйт» – «Хьюстон».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч
Счет в серии – 0-0
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня стартуют две серии второго раунда плей-офф НБА: «Милуоки» – «Бостон» и «Голден Стэйт» – «Хьюстон».
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