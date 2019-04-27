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НБА. Плей-офф. Второй раунд. 1-й матч. «Милуоки» принимает «Бостон», «Голден Стэйт» – «Хьюстон»

28.04.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня стартуют две серии второго раунда плей-офф НБА: «Милуоки» – «Бостон» и «Голден Стэйт» – «Хьюстон».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

Милуоки – Бостон 90:112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24)
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Голден Стэйт – Хьюстон
Дата проведения
28 апреля, 22.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня стартуют две серии второго раунда плей-офф НБА: «Милуоки» – «Бостон» и «Голден Стэйт» – «Хьюстон».
 
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