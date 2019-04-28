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Василий Хомутовский: «Анатолий Капский – это топ-менеджер. Лучший, наверное, на постсоветском пространстве»

28.04.2019 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением об Анатолии Капском.

«Анатолий Капский – это топ-менеджер. Лучший, наверное, на постсоветском пространстве. Человеку, которому хватало времени контролировать не только завод, но и свой родной клуб. И поэтому он знал все до мелочей. Вот, например, когда Олег Анатольевич (Дулуб) уже уволился, и Капский мне предложил остаться работать с вратарями.

Он мне сказал, что мы твоей работой очень довольны и предложил работать дальше... Я ему сказал: «Анатолий Анатольевич, ну откуда вы знаете? Вы же на тренировках не часто появляетесь». Ответил он мне гениально: «Если я не бываю на тренировках, то это не значит, что я чего-то не знаю», – сказал Хомутовский в эфире «Итогов недели».

 
 
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением об Анатолии Капском.
 
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