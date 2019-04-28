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Чемпионат Хорватии. Лисакович забил за «Рудеш»

28.04.2019 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 31-м туре чемпионата Хорватии по футболу «Риека» на своем поле победила «Рудеш» (3:1).

Единственный гол в составе гостей забил белорусский нападающий Виталий Лисакович.

Риека – Рудеш 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «ХНК Риека»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 35 Лончар, 2:0 – 39 Пулич, 2:1 – 44 Лисакович, 3:1 – 68 Чолак.

 
 
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В 31-м туре чемпионата Хорватии по футболу «Риека» на своем поле победила «Рудеш» (3:1).
 
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