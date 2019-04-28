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Чемпионат Хорватии. Лисакович забил за «Рудеш»
28.04.2019 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 31-м туре чемпионата Хорватии по футболу «Риека» на своем поле победила «Рудеш» (3:1).
Единственный гол в составе гостей забил белорусский нападающий Виталий Лисакович.
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В 31-м туре чемпионата Хорватии по футболу «Риека» на своем поле победила «Рудеш» (3:1).
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