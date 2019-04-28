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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Айлендерс» принимают «Каролину», «Сан-Хосе» против «Колорадо»

28.04.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Вторые матчи

Айлендерс – Каролина 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Дата проведения
28 апреля, 22.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Барзэл (Эберле, Ли)
1:1 – 40 Фогеле (Мяэналанен, Валльмарк)
1:2 – 41 Нидеррайтер (Слэвин, Терявяйнен)

Счет в серии: 0-1

Сан-Хосе – Колорадо 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
Дата проведения
29 апреля, 02.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Кэйн (Бернс, Гертл)
1:1 – 28 Ландескуг (Маккиннон, Бэрри)
1:2 – 36 Бэрри (Рантанен, Ландескуг)
1:3 – 50 Ньето (Бэрри, Калверт)
2:3 – 55 Бернс (Серенсен, Карлссон)
2:4 – 58 Маккиннон (Грубауэр, Калверт)
3:4 – 59 Бернс (Кэйн, Гертл)

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Вторые матчи Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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