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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Айлендерс» принимают «Каролину», «Сан-Хосе» против «Колорадо»
28.04.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
Вторые матчи
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Вторые матчи Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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